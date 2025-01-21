Двое иностранцев и несовершеннолетняя задержаны в Беларуси, им грозит до 15 лет

Говорится, что в момент проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий милиционерами была задержана 15-летняя учащаяся одной из школ Брестского района, которая была следующим звеном в преступной цепочке. В ведомстве уточнили, что она должна была забрать часть наркотика из закладок, а затем распространить среди конечных потребителей. Следователи завели уголовное дело. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.