Двое иностранцев и несовершеннолетняя задержаны в Беларуси, им грозит до 15 лет. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что сотрудниками наркоконтроля Брестской области были задержаны двое граждан соседней страны — 22-летний мужчина и 30-летняя женщина. Выяснилось, что около двух недель фигуранты работали в качестве оптово-розничных курьеров интернет-магазина, связанного с продажей наркотиков.
В МВД отметили, что в арендованной квартире иностранцы фасовали «товар», раскладывали его по тайникам на территории Бреста, а также Брестского района и Пинска. Говорится, что в тайниках и съемной квартире сотрудники милиции нашли и изъяли более 1,2 килограмма опасного психотропа.
Говорится, что в момент проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий милиционерами была задержана 15-летняя учащаяся одной из школ Брестского района, которая была следующим звеном в преступной цепочке. В ведомстве уточнили, что она должна была забрать часть наркотика из закладок, а затем распространить среди конечных потребителей. Следователи завели уголовное дело. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
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