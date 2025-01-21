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Двух иностранцев и школьницу из Брестского района задержали за наркозакладки

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области правоохранители задержали трех наркозакладчиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Источник: МВД Беларуси

В поле зрения сотрудников наркоконтроля Брестской области попали иностранцы — 22-летний мужчина и 30-летняя женщина. Как выяснилось, около двух недель они работали оптово-розничными курьерами наркомаркета. В съемной квартире фасовали товар и раскладывали по тайникам на территории Бреста, Брестского района и Пинска.

«В тайниках и в съемном жилище обнаружено и изъято более 1,2 кг особо опасного психотропного вещества 4-СМС», — обратили внимание в МВД.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий милиционеры задержали также 15-летнюю учащуюся одной из школ Брестского района. Девушка должна была забрать часть наркотиков из закладок и распространить среди конечных потребителей.

Следователи возбудили уголовное дело.