Двух иностранцев и школьницу из Брестского района задержали за наркозакладки

В поле зрения сотрудников наркоконтроля Брестской области попали иностранцы — 22-летний мужчина и 30-летняя женщина. Как выяснилось, около двух недель они работали оптово-розничными курьерами наркомаркета. В съемной квартире фасовали товар и раскладывали по тайникам на территории Бреста, Брестского района и Пинска.
«В тайниках и в съемном жилище обнаружено и изъято более 1,2 кг особо опасного психотропного вещества 4-СМС», — обратили внимание в МВД.
Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий милиционеры задержали также 15-летнюю учащуюся одной из школ Брестского района. Девушка должна была забрать часть наркотиков из закладок и распространить среди конечных потребителей.
Следователи возбудили уголовное дело.