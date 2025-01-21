Двух иностранцев и школьницу из Брестского района задержали за наркозакладки

В поле зрения сотрудников наркоконтроля Брестской области попали иностранцы — 22-летний мужчина и 30-летняя женщина. Как выяснилось, около двух недель они работали оптово-розничными курьерами наркомаркета. В съемной квартире фасовали товар и раскладывали по тайникам на территории Бреста, Брестского района и Пинска.