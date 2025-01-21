Труп мужчины был обнаружен при тушении пожара в свердловском поселке

Погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В поселке Рудничном Краснотурьинского муниципального образования произошел пожар в многоквартирном доме. На площади в 30 квадратных метров горели домашние вещи на втором этаже дома.
При тушении пожара без признаков жизни был обнаружен хозяин квартиры. В комнате не было пожарного извещателя.
С помощью спасустройств спасли двух человек. Возгорание ликвидировали за 15 минут.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге днем 16 января в квартире многоквартирного дома на улице Вильгельма де Геннина произошел пожар. При тушении был обнаружен труп девушки.
Возгорание случилось на третьем этаже в девятиэтажном доме. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.