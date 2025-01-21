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Труп мужчины был обнаружен при тушении пожара в свердловском поселке

За прошедшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 9 пожаров.

Погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В поселке Рудничном Краснотурьинского муниципального образования произошел пожар в многоквартирном доме. На площади в 30 квадратных метров горели домашние вещи на втором этаже дома.

При тушении пожара без признаков жизни был обнаружен хозяин квартиры. В комнате не было пожарного извещателя.

С помощью спасустройств спасли двух человек. Возгорание ликвидировали за 15 минут.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге днем 16 января в квартире многоквартирного дома на улице Вильгельма де Геннина произошел пожар. При тушении был обнаружен труп девушки.

Возгорание случилось на третьем этаже в девятиэтажном доме. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

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