В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара

«Попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь. Для продолжения лечения бригады скорой медицинской помощи транспортируют их в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в Telegram-канале.