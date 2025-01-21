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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара

В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори—Черемошное беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором находилась супружеская пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мужчина — в тяжелом состоянии, у него диагностированы множественные осколочные ранения ног. Женщина получила осколочное ранение руки.

Источник: РИА "Новости"

«Попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь. Для продолжения лечения бригады скорой медицинской помощи транспортируют их в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в Telegram-канале.

Днем ранее ВСУ атаковали как минимум шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью 39 беспилотников и 54 боеприпасов. С одного из дронов было сброшено взрывное устройство на автомобиль, ехавший в районе поселка Октябрьский. Пострадала мирная жительница.