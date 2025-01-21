В Анапе апробируют новую установку для чистки песка от мазута

В хуторе Воскресенском в Краснодарском крае близится завершение установки вибрационной системы грохот, предназначенной для разделения сыпучих материалов. Этот мобильный агрегат с гусеничным ходом будет использоваться для обработки загрязненного грунта, собранного на пляже в Анапе и Темрюкском районе, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на оперативный штаб Кубани.
Ночью с 20 на 21 января специалисты завершили пусконаладочные мероприятия. После того как система будет полностью включена, она начнет сортировать вывезенный с пляжей загрязненный грунт на песок и фракции мазута, которые отправят на утилизацию.
Наиболее сложные участки пляжей в Анапе находятся на Бугазской косе. Там задействуют свыше 50 единиц спецтехники, все они отличаются высокой проходимостью. Погрузчики вывозят мешки с загрязненным песком из труднодоступных мест и погружают их в самосвалы.
По словам заместителя начальника краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» Олега Челядинова, техника в достаточном количестве. Людей обеспечили всем необходимым для выполнения своих обязанностей. Сейчас проходят испытания новые технологии по извлечению нефтепродуктов из замазученного грунта.
Некоторые из этих технологий уже доказали свою эффективность, что позволяет избежать вывоза песка с пляжей и ускорить процесс очистки береговой линии.