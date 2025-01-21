В Анапе апробируют новую установку для чистки песка от мазута

В хуторе Воскресенском в Краснодарском крае близится завершение установки вибрационной системы грохот, предназначенной для разделения сыпучих материалов. Этот мобильный агрегат с гусеничным ходом будет использоваться для обработки загрязненного грунта, собранного на пляже в Анапе и Темрюкском районе, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на оперативный штаб Кубани.