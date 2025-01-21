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Избивший подростка красноярец отделался обязательными работами

Пьяному мужчине не понравился внешний вид юных неформалов.

Источник: AP 2024

В Красноярске вынесли приговор 27-летнему мужчине за избиение подростка. Инцидент произошел осенью прошлого года на улице Воронова. Пьяный обвиняемый подошел к компании школьников-неформалов и начал высказывать недовольство их внешним видом. Когда 17-летний юноша из компании решил заступиться за друзей, мужчина поставил ему подножку и повалил на землю.

Мужчина начал избивать юношу, в результате чего у мальчика оказались выбиты два зуба. Врачи квалифицировали его травмы как легкий вред здоровью. На стадии предварительного следствия обидчик извинился перед пострадавшим и возместил ему 150 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 350 часам обязательных работ.