Избивший подростка красноярец отделался обязательными работами

В Красноярске вынесли приговор 27-летнему мужчине за избиение подростка. Инцидент произошел осенью прошлого года на улице Воронова. Пьяный обвиняемый подошел к компании школьников-неформалов и начал высказывать недовольство их внешним видом. Когда 17-летний юноша из компании решил заступиться за друзей, мужчина поставил ему подножку и повалил на землю.