Избивший подростка красноярец отделался обязательными работами

В Красноярске вынесли приговор 27-летнему мужчине за избиение подростка. Инцидент произошел осенью прошлого года на улице Воронова. Пьяный обвиняемый подошел к компании школьников-неформалов и начал высказывать недовольство их внешним видом. Когда 17-летний юноша из компании решил заступиться за друзей, мужчина поставил ему подножку и повалил на землю.
Мужчина начал избивать юношу, в результате чего у мальчика оказались выбиты два зуба. Врачи квалифицировали его травмы как легкий вред здоровью. На стадии предварительного следствия обидчик извинился перед пострадавшим и возместил ему 150 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 350 часам обязательных работ.