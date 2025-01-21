Две женщины-водителя пострадали в аварии на перекрестке в Самаре

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Садовой вечером 20 января произошла авария, в которой пострадали две женщины-водителя. Около 19.21 40-летняя женщина за рулем Nissan March поворачивала в районе дома № 252.
— Она проехала регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, — прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.
В результате машина столкнулась с автомобилем Skoda Octavia, которым управляла 41-летняя женщина. Уточняется, что вторая иномарка ехала на зеленый, а на улице был снегопад. Обе женщины получили травмы. После аварии они сами обратились в медучреждения, им назначили амбулаторное лечение.