Жителя Свердловской области обвинили в убийстве коллеги

55-летний житель свердловского города Карпинска обвиняется в убийстве своего коллеги. Инцидент случился в ночь на 17 января 2025 года, когда обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал в качестве пассажира в кабине грузового автомобиля, которым управлял его коллега — 34-летний мужчина. Мужчины, являясь сотрудниками одной организации, направлялись на объект для проведения работ, однако в поездке между коллегами возник конфликт из-за громкой музыки в салоне.