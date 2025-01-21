Жителя Свердловской области обвинили в убийстве коллеги

55-летний житель свердловского города Карпинска обвиняется в убийстве своего коллеги. Инцидент случился в ночь на 17 января 2025 года, когда обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал в качестве пассажира в кабине грузового автомобиля, которым управлял его коллега — 34-летний мужчина. Мужчины, являясь сотрудниками одной организации, направлялись на объект для проведения работ, однако в поездке между коллегами возник конфликт из-за громкой музыки в салоне.
«Во избежание дальнейшего развития ссоры водитель решил высадить проблемного пассажира. Он остановил машину и настойчиво предложил своему оппоненту покинуть кабину. Когда оба мужчины оказались вне машины, конфликт между ними продолжился. Злоумышленник, действуя из личной неприязни, вооружился имевшимся у него ножом и причинил водителю несколько ранений в область груди», — рассказали подробности в региональном Следственном комитете.
Очевидцем криминального происшествия стал еще один пассажир грузовика, именно он в дальнейшем сел за руль, чтобы довезти раненого водителя до расположенного недалеко дома обходчика. Там пострадавшему вызвали вызвали скорую помощь, но мужчина скончался до приезда медиков, которые прибыли на место в сопровождении участкового уполномоченного территориального отдела полиции.
В отношении фигуранта уголовного дела об убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.