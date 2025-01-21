22-летняя девушка пропала без вести в Иркутске

Сотрудники полиции разыскивают 22-летнюю Алену Соловьеву в Иркутске. С заявлением в полицию обратилась мать пропавшей девушки. Женщина рассказала, что ее дочь вчера утром ушла из дома в микрорайоне Ершовский и не вернулась, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.