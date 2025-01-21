22-летняя девушка пропала без вести в Иркутске

Сотрудники полиции разыскивают 22-летнюю Алену Соловьеву в Иркутске. С заявлением в полицию обратилась мать пропавшей девушки. Женщина рассказала, что ее дочь вчера утром ушла из дома в микрорайоне Ершовский и не вернулась, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По информации оперативников, девушка может находится в микрорайонах Юбилейный или Университетский. Кроме того, она может быть дезориентирована в пространстве.
Девушка ростом около 165 см, худощавого телосложения, имеет длинные русые волосы и носит очки. Была одета в светло серый пуховик до колен, обтягивающие черные брюки, темные сапоги «дутыши» и темную шапку.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: