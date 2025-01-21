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22-летняя девушка пропала без вести в Иркутске

Разыскиваемая ушла из дома утром 20 января и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники полиции разыскивают 22-летнюю Алену Соловьеву в Иркутске. С заявлением в полицию обратилась мать пропавшей девушки. Женщина рассказала, что ее дочь вчера утром ушла из дома в микрорайоне Ершовский и не вернулась, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По информации оперативников, девушка может находится в микрорайонах Юбилейный или Университетский. Кроме того, она может быть дезориентирована в пространстве.

Девушка ростом около 165 см, худощавого телосложения, имеет длинные русые волосы и носит очки. Была одета в светло серый пуховик до колен, обтягивающие черные брюки, темные сапоги «дутыши» и темную шапку.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: +7 924 608−88−92, 02 (102 — с любого оператора сотовой связи).