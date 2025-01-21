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Четыре иномарки столкнулись в центре Ростова, есть пострадавший

Массовое ДТП произошло на проспекте Буденновском в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону прошедшим вечером столкнулись четыре иномарки. В этой аварии пострадал один из водителей, рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, в ДТП на проспекте Буденновском попали легковые машины Changan, Toyota Camry, Mazda и Hyundai Elantra.

— 37-летнего водителя Hyundai Elantra увезли в больницу после аварии. Причины и обстоятельства случившегося должны установить сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Автолюбителям напоминают: на дорогах нужно быть внимательными и осторожными. Необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.