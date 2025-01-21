Четыре иномарки столкнулись в центре Ростова, есть пострадавший

В центре Ростова-на-Дону прошедшим вечером столкнулись четыре иномарки. В этой аварии пострадал один из водителей, рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, в ДТП на проспекте Буденновском попали легковые машины Changan, Toyota Camry, Mazda и Hyundai Elantra.
— 37-летнего водителя Hyundai Elantra увезли в больницу после аварии. Причины и обстоятельства случившегося должны установить сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Автолюбителям напоминают: на дорогах нужно быть внимательными и осторожными. Необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.