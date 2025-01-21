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В Красноярске девятилетний мальчик избил железным прутом свою сверстницу

Красноярские полицейские проводят проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней девочке.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске полицейские проверяют информацию об избиении девятилетним мальчиком своей сверстницы. Как рассказали в краевом МВД, сообщение о конфликте между детьми поступило в дежурную часть 17 января.

Сотрудники выяснили, что во дворе жилого дома на улице Тотмина школьник нанес несколько ударов металлическим прутом знакомой девочке. При этом агрессор «вел себя неадекватно».

В местных телеграм-каналах пишут, что мальчик уже продолжительное время «терроризирует соседей». По словам жителей многоквартирного дома, он кидается палками во взрослых и детей, дерется и ругается. Также утверждается, что ребенка воспитывает бабушка.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей и очевидцев.