В Казани ребенок умер в частной клинике

КАЗАНЬ, 21 янв — РИА Новости. Маленький ребенок умер в частной клинике в Казани, ведется проверка, сообщает прокуратура Татарстана.
Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что годовалый ребенок умер во время приема у остеопата в одном из частных медицинских учреждений. Состояние ребенка ухудшилось во время приема, сотрудники клиники вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.
«Прокуратура Ново-Савиновского района Казани организовала проверку после смерти малолетнего ребенка в одной из частных медицинских клиник Казани», — говорится в сообщении.
Надзорное ведомство в ходе проверки намерено установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан.