В Казани ребенок умер в частной клинике

Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что годовалый ребенок умер во время приема у остеопата в одном из частных медицинских учреждений. Состояние ребенка ухудшилось во время приема, сотрудники клиники вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.