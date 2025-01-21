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В Казани ребенок умер в частной клинике

В Казани в частной клинике умер годовалый ребенок.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 21 янв — РИА Новости. Маленький ребенок умер в частной клинике в Казани, ведется проверка, сообщает прокуратура Татарстана.

Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что годовалый ребенок умер во время приема у остеопата в одном из частных медицинских учреждений. Состояние ребенка ухудшилось во время приема, сотрудники клиники вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.

«Прокуратура Ново-Савиновского района Казани организовала проверку после смерти малолетнего ребенка в одной из частных медицинских клиник Казани», — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство в ходе проверки намерено установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан.

медицина
несчастный случай