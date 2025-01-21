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990 человек эвакуировали из школ Петербурга из-за звонков и писем лжеминеров

Ничего опасного в образовательных учреждениях Северной столицы не обнаружили.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 20 января, на электронную почту и телефоны различных учреждений Петербурга поступили четыре сообщения о минировании 26 объектов, из которых 25 — школы. Из стен одной из них администрация приняла решение эвакуировать 990 человек. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— Специалисты завершили обследование в 23:20. Ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств обнаружено не было, — уточнило агентство.

Однако такая выходка не осталась без внимания правоохранителей. Про дистанционных лжеминеров известно, что телефонные звонки поступали якобы из Мадрида. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о происшествии на железнодорожной станции Ручьи в городе на Неве, где вспыхнула кабина тепловоза. На месте задержали молодого человека, которого обвинили в поджоге. К слову, сумма причиненного ущерба составила 12 миллионов рублей. Обвиняемый в случившемся стал фигурантом по статье о террористическом акте.