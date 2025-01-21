990 человек эвакуировали из школ Петербурга из-за звонков и писем лжеминеров

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о происшествии на железнодорожной станции Ручьи в городе на Неве, где вспыхнула кабина тепловоза. На месте задержали молодого человека, которого обвинили в поджоге. К слову, сумма причиненного ущерба составила 12 миллионов рублей. Обвиняемый в случившемся стал фигурантом по статье о террористическом акте.