Руководители строительной компании в Алматы обвиняются в мошенничестве на 2,5 млрд тенге

Департамент полиции Алматы при координации прокуратуры города завершил расследование уголовного дела, начатого по коллективным обращениям граждан против руководителей одной из строительных компаний.
В ходе следствия установлено, что руководство фирмы, не имея разрешений на строительство жилых комплексов и права привлекать средства дольщиков, с 2022 по 2023 годы обманом похитило более 2,5 млрд тенге под предлогом продажи квартир в трёх жилых комплексах.
По данному делу потерпевшими признаны 312 человек. Четыре руководителя компании задержаны и находятся под стражей. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.
В рамках расследования обеспечено восстановление прав потерпевших. Прокуратура города Алматы призывает граждан тщательно проверять строительные компании и вносить средства только на основании официальных документов, чтобы избежать подобных ситуаций.