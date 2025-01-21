Руководители строительной компании в Алматы обвиняются в мошенничестве на 2,5 млрд тенге

В ходе следствия установлено, что руководство фирмы, не имея разрешений на строительство жилых комплексов и права привлекать средства дольщиков, с 2022 по 2023 годы обманом похитило более 2,5 млрд тенге под предлогом продажи квартир в трёх жилых комплексах.