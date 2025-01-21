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15 человек эвакуировались на пожаре в многоэтажке в Иркутске

Огонь вспыхнул из-за непотушенного окурка.

Источник: IrkutskMedia.ru

Пожар произошел в одной из квартир 9-этажного дома на бульваре Рябикова в Иркутске накануне, 20 января. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 15 человек, из них три — дети, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, к месту были направлены две автоцистерны, автолестница, 10 человек личного состава. Пожар был ликвидирован до прибытия огнеборцев.

Выяснилось, что пламенем были повреждены стеновые панели и дверь туалета. Непотушенный окурок, брошенный в ведро, привел к возгоранию и распространению огня.

пожары