15 человек эвакуировались на пожаре в многоэтажке в Иркутске

Пожар произошел в одной из квартир 9-этажного дома на бульваре Рябикова в Иркутске накануне, 20 января. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 15 человек, из них три — дети, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, к месту были направлены две автоцистерны, автолестница, 10 человек личного состава. Пожар был ликвидирован до прибытия огнеборцев.
Выяснилось, что пламенем были повреждены стеновые панели и дверь туалета. Непотушенный окурок, брошенный в ведро, привел к возгоранию и распространению огня.