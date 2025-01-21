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Жжение во рту и сильная рвота: 13-летний школьник из Башкирии едва не умер после глотка незнакомой жидкости

В Башкирии спасли выпившего незнакомую жидкость на улице 13-летнего подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Мишкинскую районную больницу попал 13-летний подросток. Он поступил в медучреждение со сильными болями в животе, жжение во рту и рвотой. По словам школьника, симптомы проявились после того, как он выпил неизвестную жидкость на улице.

Медики оказали первую помощь и приняли решение санавиацией доставить юношу в Уфу, в Республиканскую детскую клиническую больницу. Сейчас подросток чувствует себя лучше и готовится к выписке.

— Последствия ожогов желудочно-кишечного тракта трагичны, вызывают множество осложнений, приводят к инвалидности, — напомнили в региональном Минздраве.

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