Жжение во рту и сильная рвота: 13-летний школьник из Башкирии едва не умер после глотка незнакомой жидкости

В Мишкинскую районную больницу попал 13-летний подросток. Он поступил в медучреждение со сильными болями в животе, жжение во рту и рвотой. По словам школьника, симптомы проявились после того, как он выпил неизвестную жидкость на улице.
Медики оказали первую помощь и приняли решение санавиацией доставить юношу в Уфу, в Республиканскую детскую клиническую больницу. Сейчас подросток чувствует себя лучше и готовится к выписке.
— Последствия ожогов желудочно-кишечного тракта трагичны, вызывают множество осложнений, приводят к инвалидности, — напомнили в региональном Минздраве.
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