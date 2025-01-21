Работник алкогольного завода получил тяжёлые травмы на производстве в Перми

Работник алкогольного завода получил тяжёлые травмы после падения с лесов на производстве в Перми, сообщает госинспекция труда региона.
Как рассказывает ведомство, происшествие случилось с работником ООО «Ар Деко» 14 января. Мужчина находился в здании предприятия АО «Бастион осн. 1942 г.» и проводил отделочные работы в купажном отделении. Во второй половине дня, во время шпаклёвки потолка, 60-летний отделочник упал со строительных лесов на бетонный пол. От удара пострадавший работник получил тяжёлые травмы: перелом кости бедра, ушибы грудной клетки и лёгких, а также ушибы головы.
Работодатель травмированного отделочника направил извещение в государственную инспекцию труда Пермского края. После этого ведомство приняло решение начать собственное расследование инцидента.
«В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин получения травмы. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и должностные лица организации-работодателя», — рассказал замруководителя краевой инспекции Павел Бахтагареев.
Если комиссия обнаружит нарушения, то в отношении предприятия будут приняты административные меры. Материалы, которые инспекция соберёт во время расследования, будут переданы в следственные органы.