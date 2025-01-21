В Анапе и Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута

Ранее мы сообщали, что в Анапе заканчивают монтировать систему для сортировки загрязненного песка. Как рассказали в региональном оперштабе, в хуторе Воскресенском заканчивают монтаж виброустановки на гусеничном ходу, которая будет разделять сыпучие материалы.