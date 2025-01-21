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В Анапе и Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута

В Анапе и Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута, сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского края.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Специалисты обследуют 265 километров берега. Незначительные выбросы мазута обнаружили от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района.

За последние сутки участники ликвидации ЧС собрали и вывезли 952 тонн замазученного песка на площади временного хранения.

В настоящее время продолжаются работы по сбору и вывозу нефтепродуктов в районе кормовой части танкера «Волгонефть-239».

Ранее мы сообщали, что в Анапе заканчивают монтировать систему для сортировки загрязненного песка. Как рассказали в региональном оперштабе, в хуторе Воскресенском заканчивают монтаж виброустановки на гусеничном ходу, которая будет разделять сыпучие материалы.

экология