В Анапе и Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута

Специалисты обследуют 265 километров берега. Незначительные выбросы мазута обнаружили от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района.
За последние сутки участники ликвидации ЧС собрали и вывезли 952 тонн замазученного песка на площади временного хранения.
В настоящее время продолжаются работы по сбору и вывозу нефтепродуктов в районе кормовой части танкера «Волгонефть-239».
Ранее мы сообщали, что в Анапе заканчивают монтировать систему для сортировки загрязненного песка. Как рассказали в региональном оперштабе, в хуторе Воскресенском заканчивают монтаж виброустановки на гусеничном ходу, которая будет разделять сыпучие материалы.