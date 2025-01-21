Захватчики СИЗО-1 планировали теракты в Ингушетии

В июне прошлого года в ростовском СИЗО-1 обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Участники захвата заложников требовали предоставить им транспорт для выезда за пределы изолятора по так называемому зеленому коридору, который гарантировал бы им безопасный проезд на территорию Ингушетии. Однако в ходе штурма все захватчики были убиты. Считается что Рамазан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев, Даниила Камнев, Адам Кодзоев, Тамерлан Гиреев, Шамиль Акиев, Магомед Сайпудинов и Магомед Магомедов были участниками террористической группировки, запрещенной в России — «Исламское государство».