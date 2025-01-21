В Новосибирске экс-сотрудники ГАИ предстали перед судом по делу о взятке

Ленинский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению дела о получении взятки в отношении бывших инспекторов ГАИ. Об этом во вторник, 21 января, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.
На скамье подсудимых оказались Денис Галкин и Решад Сулейманов. По версии следствия, ночью 26 мая 2024 года они остановили автомобиль, за рулём которого была девушка, и с целью вымогательства у неё денег «искусственно создали условия, позволяющие потерпевшей понимать, что ею было совершено административное правонарушение и автомобиль подлежит эвакуации на штрафную стоянку».
За несоставление протокола они потребовали 30 тыс. рублей, которые потерпевшая передала им в тот же день.
С 3 октября 2024-го обвиняемые находятся в СИЗО. Сегодня Ленинский суд продлил им срок ареста на полгода — до 10 июля.
«По уголовному делу назначено открытое судебное заседание на 31 января 2025 года», — сообщили в Судебном департаменте.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске суд приступил к рассмотрению дела о взятке в ГУФСИН.