В Новосибирске экс-сотрудники ГАИ предстали перед судом по делу о взятке

На скамье подсудимых оказались Денис Галкин и Решад Сулейманов. По версии следствия, ночью 26 мая 2024 года они остановили автомобиль, за рулём которого была девушка, и с целью вымогательства у неё денег «искусственно создали условия, позволяющие потерпевшей понимать, что ею было совершено административное правонарушение и автомобиль подлежит эвакуации на штрафную стоянку».