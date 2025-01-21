Полицейские ищут стрелка по окнам в Петербурге

«20 января 2025 года в 11:11 в полицию Московского района поступило сообщение от представителя ТСЖ о том, что в доме 63 по проспекту Юрия Гагарина разбиты плафоны на лестничной площадке», — говорится в сообщении.
Кроме того, было повреждено стекло балкона одной из квартир. Правоохранители предполагают, что стрельба велась с общего балкона 15−16 этажа этого же дома. Издание «Мойка78» уточняет, что обошлось без пострадавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что пьяный петербуржец выстрелил из травмата в голову продавцу.