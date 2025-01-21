Перезаключение договора с оператором связи лишило белоруску 28 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
Сообщается, что в милицию обратилась 72-летняя жительница одного из районов Витебской области, которая стала жертвой телефонных мошенников. Женщине в мессенджере позвонил якобы представитель сотовой компании. Звонившая сказала про необходимость перезаключить договор. Для этого пенсионерка предоставила свои личные данные, а также идентификационный номер паспорта.
Позднее женщине поступил еще один звонок, но уже от сотрудника кибербезопасности. Он сказал, что пенсионерку атакуют аферисты. После сказанных слов звонивший перешел на видеосвязь, предъявил служебное удостоверение, «после чего сомнений у пожилой женщины не осталось».
В милиции отметили, что, узнав о финансовом положении женщины, а также про наличие денежных средств, аферист убедил пенсионерку установить на телефон приложение удаленного доступа, положить деньги на указанный счет, осуществить несколько транзакций.
Говорится, что после блокировки банковского счета белоруска обратилась в милицию. Сумма ущерба составила более 28 000 рублей. По указанному факту следователи завели уголовное дело.
Ранее «Беларусбанк» запустил систему проверки реквизитов из-за мошенников.
Тем временем двое иностранцев и несовершеннолетняя задержаны в Беларуси, им грозит до 15 лет.
Кстати, белорусы невооруженным глазом смогут увидеть парад из шести планет 21 января.