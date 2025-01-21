Перезаключение договора с оператором связи лишило белоруску 28 тысяч рублей

Сообщается, что в милицию обратилась 72-летняя жительница одного из районов Витебской области, которая стала жертвой телефонных мошенников. Женщине в мессенджере позвонил якобы представитель сотовой компании. Звонившая сказала про необходимость перезаключить договор. Для этого пенсионерка предоставила свои личные данные, а также идентификационный номер паспорта.