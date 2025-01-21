В Сочи произошла массовая авария с иномаркой, автобусом и автомобилем ДПС

«Автомобиль Ravon при выезде со второстепенной дороги на главную не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с движущимся по главной дороге автобусом. От удара Ravon откинуло в патрульное транспортное средство ДПС марки Hyundai», — рассказали «КП»-Кубань" в правоохранительных органах.