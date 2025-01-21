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В Сочи произошла массовая авария с иномаркой, автобусом и автомобилем ДПС

Ravon столкнулся с автобусом и отлетел в патрульный автомобиль в Сочи.

Источник: соцсети

Утром 21 января в Сочи произошла массовая авария с участием легковушки, автобуса и патрульного автомобиля ДПС. ДТП случилось на Курортном проспекте перед поворотом на Мацесту.

«Автомобиль Ravon при выезде со второстепенной дороги на главную не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с движущимся по главной дороге автобусом. От удара Ravon откинуло в патрульное транспортное средство ДПС марки Hyundai», — рассказали «КП»-Кубань" в правоохранительных органах.

В результате аварии никто не пострадал.