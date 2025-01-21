Жительница Хабаровского края не платила алименты шестерым детям

«На личном приеме гражданка жаловалась, что не может выплатить задолженность, поскольку у нее нет работы. Сотрудник Службы вручил ей направление в центр занятости населения, но на учет женщина так и не встала, предпочтя жить за счет случайных заработков, которые тратила только на собственные нужды. В то же время долг перед детьми уже превысил миллион рублей», — рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.