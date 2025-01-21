Жительница Хабаровского края не платила алименты шестерым детям

Жительница Хабаровского края стала фигуранткой уголовного дела и лишилась свободы за то, что не платила алименты шестерым своим детям, находящимся под опекой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Некоторое время женщина игнорировала решение суда, по которому должна была платить алименты детям каждый месяц. В дело вмешались приставы: им пришлось применить некоторые меры принудительного характера. Так, ей запретили выезжать из страны и арестовали ее банковские счета.
«На личном приеме гражданка жаловалась, что не может выплатить задолженность, поскольку у нее нет работы. Сотрудник Службы вручил ей направление в центр занятости населения, но на учет женщина так и не встала, предпочтя жить за счет случайных заработков, которые тратила только на собственные нужды. В то же время долг перед детьми уже превысил миллион рублей», — рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.
Женщину доставили в подразделение, где на нее составили протокол. Ей назначили 10 суток административного ареста, но и это не помогло. На нее завели уголовное дело. Теперь неплательщица проведет полгода в колонии-поселении, после чего она все равно будет обязана рассчитаться с детьми.