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Крымчанин попался на мошенничестве на 50 млн рублей: его могут посадить на 10 лет

Сотрудники ФСБ задержали крымчанина за мошенничество на 50 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителя Евпатории 2003 года рождения, причастного к мошенничеству на 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За деньги фигурант пообещал владельцу одного из спортивных клубов избавить его от проверок организации. Кроме того, крымчанин уверял знакомого, что его не привлекут к уголовной ответственности за якобы совершенные правонарушения.

«При этом фактической возможности оказывать какое-либо влияние на принятие указанных решений он не имел», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Евпатории. Это произошло в тот момент, когда он получил 50 млн рублей. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

ФСБ