40-летняя женщина попала под колеса легковушки в Кировском районе

Серьезное ДТП произошло в Кировском районе Саратова. Там водитель «Пежо» сбил 40-летнюю женщину. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
— По данным ведомства, ДТП случилось, 21 января, напротив дома № 239 В по ул Большая Садовая. Автомобиль «Пежо» под управлением 78-летнего мужчины сбил пешехода — женщину. В результате ДТП она получила травмы, — пишут журналисты телеканала.
Пострадавшую отвезли в больницу. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что около 30 жителей Иркутской области были пойманы за рулем в нетрезвом виде.