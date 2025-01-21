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Пенсионерка из Энгельсского района отдала аферистам около миллиона рублей

Женщину из Саратовской области обманул якобы работник МФЦ на миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Энгельсского района Саратовской области попалась на уловки аферистов. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, мошенник представился работником МФЦ.

— По данным ведомства, на мобильный телефон 70-летней жительницы Энгельсского района поступил звонок от неизвестного. Звонивший представился сотрудником МФЦ. Он сообщил, что аккаунт пенсионерки на сайте Госуслуг взломан, — пишут журналисты телеканала.

Дальше все по стандартной схеме. Женщину попросили отправить деньги на «безопасный» счет. Так пенсионерка и сделала, после чего лишилась 995 тысяч рублей. Сейчас заведено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».