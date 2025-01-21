Пенсионерка из Энгельсского района отдала аферистам около миллиона рублей

Жительница Энгельсского района Саратовской области попалась на уловки аферистов. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, мошенник представился работником МФЦ.
— По данным ведомства, на мобильный телефон 70-летней жительницы Энгельсского района поступил звонок от неизвестного. Звонивший представился сотрудником МФЦ. Он сообщил, что аккаунт пенсионерки на сайте Госуслуг взломан, — пишут журналисты телеканала.
Дальше все по стандартной схеме. Женщину попросили отправить деньги на «безопасный» счет. Так пенсионерка и сделала, после чего лишилась 995 тысяч рублей. Сейчас заведено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».