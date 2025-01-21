Пенсионерка из Энгельсского района отдала аферистам около миллиона рублей

Дальше все по стандартной схеме. Женщину попросили отправить деньги на «безопасный» счет. Так пенсионерка и сделала, после чего лишилась 995 тысяч рублей. Сейчас заведено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».