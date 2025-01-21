В Омске неадекватная мать уронила младенца с качелей

В популярных омских пабликах в соцсетях распространяется информация, что мать-наркоманка уронила двухмесячного ребёнка в снег. В полиции Om1.ru сообщили, что речь идёт об инциденте, который случился 19 января. В этот день в больницу был доставлен младенец с травмами головы.
Его мать в это время была дома с признаками наркотического опьянения. Она рассказала полицейским, что девочка выпала из электрокачелей. Сейчас малышка находится в детском стационаре вместе с отцом.
В отношении 26-летней матери составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также женщина поставлена на профилактический учет. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.