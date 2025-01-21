В Омске неадекватная мать уронила младенца с качелей

В популярных омских пабликах в соцсетях распространяется информация, что мать-наркоманка уронила двухмесячного ребёнка в снег. В полиции Om1.ru сообщили, что речь идёт об инциденте, который случился 19 января. В этот день в больницу был доставлен младенец с травмами головы.