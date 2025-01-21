Суд вынес приговор владельцу сочинского картинга за травмирование ребенка

Инцидент произошел 15 мая 2023 года в Центральном районе Сочи. Во время платного заезда на одноместном карте девятилетний посетитель врезался в ограждение трассы. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенок получил повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.