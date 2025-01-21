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Суд вынес приговор владельцу сочинского картинга за травмирование ребенка

Сочинский суд вынес приговор 30-летнему руководителю картинг-клуба по делу о нарушении требований безопасности при оказании услуг.

Источник: Коммерсантъ

Владелец картодрома признан виновным по ч. 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Инцидент произошел 15 мая 2023 года в Центральном районе Сочи. Во время платного заезда на одноместном карте девятилетний посетитель врезался в ограждение трассы. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенок получил повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Суд, рассмотрев материалы дела и характеристику обвиняемого, согласился с позицией гособвинителя прокуратуры Центрального района Сочи и назначил штраф в размере 70 тыс. руб.