Из-за надвигающихся крепких морозов в Башкирии могут отменить уроки

По словам министра образования и науки республики Ильдара Мавлетбердина, школьники начальных классов, обучающихся в сельских школах, могут остаться дома, если за окном −23, в городских школах — при −25 градусах. Среднее звено может не идти на занятия при −25…-27 градусах.