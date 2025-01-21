Из-за надвигающихся крепких морозов в Башкирии могут отменить уроки

На Башкирию идут морозы. Синоптики обещают резкое похолодание до −33 градусов. Из-за крепких морозов учебу в школах могут отменить.
По словам министра образования и науки республики Ильдара Мавлетбердина, школьники начальных классов, обучающихся в сельских школах, могут остаться дома, если за окном −23, в городских школах — при −25 градусах. Среднее звено может не идти на занятия при −25…-27 градусах.
Старшеклассникам разрешается отсутствовать на занятиях, если температура опустилась ниже 30…32 градусов.
— Школа работает при любой температуре наружного воздуха и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом погодных условий, — напомнил глава ведомства.
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