В Воронежской области водитель «Хендэ» врезался в тягач «КамАЗ» и попал в больницу

В понедельник, 20 января, в 19.55 в Острогожском районе на 97 километре дороги Воронеж-Луганск 58-летний житель Воронежа врезался в ехавший впереди тягач «КамАЗ» с полуприцепом. Грузовиком управлял 60-летний мужчина из Краснодарского края.
Шоферу тягача госпитализация не потребовалась. А вот водитель «Хендэ» получил травмы, его увезли в больницу. От капота его машины практически ничего не осталось.
Напомним, 20 января в 11.50 в Павловском районе столкнулись два грузовика, оба водителя попали в больницу.