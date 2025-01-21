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В Воронежской области водитель «Хендэ» врезался в тягач «КамАЗ» и попал в больницу

В Острогожском районе 58-летний водитель «Хендэ-Матрикс» влетел в ехавший впереди тягач, мужчину госпитализировали.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В понедельник, 20 января, в 19.55 в Острогожском районе на 97 километре дороги Воронеж-Луганск 58-летний житель Воронежа врезался в ехавший впереди тягач «КамАЗ» с полуприцепом. Грузовиком управлял 60-летний мужчина из Краснодарского края.

Шоферу тягача госпитализация не потребовалась. А вот водитель «Хендэ» получил травмы, его увезли в больницу. От капота его машины практически ничего не осталось.

Напомним, 20 января в 11.50 в Павловском районе столкнулись два грузовика, оба водителя попали в больницу.