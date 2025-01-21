Михаилу Пичугину, выжившему в Охотском море, грозит лишение свободы

Расследование уголовного дела, которое завели после гибели двух туристов, дрейфующих в открытом море два месяца, продолжается. КП-Иркутск стало известно, что единственный выживший Михаил Пичугин проходит в качестве подозреваемого.
Напомним, русский Робинзон, именно так прозвали Михаила в сети, переехал в Южно-Сахалинск, устроился на работу водителем. В гости пригласил 49-летнего брата, а тот, в свою очередь, своего 16-летнего сына.
4 августа 2024 они отправили в плавание по Охотскому морю, мечтали порыбачить и увидеть китов, однако спустя несколько дней случилось непредвиденное — у лодки был неисправен мотор, до берега добраться не получилось из-за сломанного весла.
Начались поиски мужчин, однако безуспешно. 18 сентября погиб 16-летний парень, его отец ушел из жизни спустя 10 дней. Спастись удалось одному Михаилу, его нашли рыбаки. Ему предстояла долгая реабилитация в больнице, а после восстановления в больнице Магадана вернулся домой, в Улан-Удэ.
В это время следователи завели дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».
— На допрос я пришел в качестве подозреваемого. Статья 263-я, — поделился Михаил с журналистами, — Что чувствую? Я потерял родственников, мне тяжело.
Максимальное наказание за преступление — семь лет лишения свободы. Катамаран Пичугиных изъяли и осмотрели следователи, допросили свидетелей. Сейчас предстоит провести несколько экспертиз. В ряде СМИ была опубликована информация о предъявленном Михаилу обвинении. Его адвокат сообщение опровергает. Следствие продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина оказался должником, хотя кредиты не брал. Оказалось, его перепутали с полным тезкой.