Пассажир напал на водителя такси в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, от 47-летнего водителя такси поступило заявление в полицию о том, что на него напал пассажир в салоне автомобиля во время поездки из Автозаводского в Канавинский район.
На данный момент сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и установить личность нарушителя.
Напомним, ранее стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался жилищными проблемами многодетного нижегородца.