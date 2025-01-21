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Пассажир напал на водителя такси в Нижнем Новгороде

Полиция проводит проверку по данному происшествию.

Источник: Комсомольская правда

Пассажир напал на водителя такси в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, от 47-летнего водителя такси поступило заявление в полицию о том, что на него напал пассажир в салоне автомобиля во время поездки из Автозаводского в Канавинский район.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и установить личность нарушителя.

Напомним, ранее стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался жилищными проблемами многодетного нижегородца.