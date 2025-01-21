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Крупным пожаром в Ялте заинтересовалась прокуратура

Прокуратура контролирует проверку по факту крупного пожара, который начался в Ялте во вторник, 21 января.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 8.15. На улице Кирова загорелись два трехэтажных и один одноэтажный жилой дом.

На место прибыли пожарные. Были поданы стволы на тушение. Сотрудники МЧС предотвратили распространение огня. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. В 9.42 пожар удалось локализовать.

На месте происшествия работают 32 человека и семь единиц техники. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

В прокуратуре отметили, что контролируют выяснение обстоятельств пожара.

«Ход и результаты проверки, проводимой по данному факту, взяты под контроль», — говорится в сообщении.

Прокуратура