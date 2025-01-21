Появилась новая подруга: в Башкирии после уроков исчезла восьмилетняя девочка

Стали известны подробности исчезновения восьмилетней школьницы из Благовещенска. Напомним, девочка ушла на учебу утром 20 января, но домой так и не вернулась. Встревоженные родители сразу же обратились за помощью к волонтерам и полиции.
Как рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», на поиски ребенка были направлены силы более сотни волонтеров. Также на помощь башкирским поисковикам намеревались вылететь волонтеры из Москвы, однако этого не понадобилось.
Ночью пришла команда «стоп». Оказалось, у девочки появилась новая подруга и она засиделась у нее в гостях.
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