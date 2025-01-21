На берег Азовского моря на Кубани начались выбросы мазута

Ранее загрязненное после ЧП с танкерами побережье Черного моря Кубани разделили на 41 участок, там ведется уборка песка, загрязненного мазутом, его вывозят на специализированные предприятия для утилизации. Основные работы по уборке пляжей были завершены, но в регионе фиксируют повторные выбросы. Выбросов на побережье Азовского моря ранее не было.