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Женщина подожгла детский велосипед из-за ссоры с подругой в Иркутской области

Потушить пламя помог один из жильцов дома.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Куйтуне разыгралась настоящая драма. Подруги поругались между собой, а в качестве мести одна из них решила устроить пожар. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

В отдел полиции поступило сообщение — женщина подожгла детский трехколесный велосипед. К счастью, огонь удалось быстро потушить. Один из невольных очевидцев «мести», а по совместительству жилец дома, где все произошло, закидал пламя снегом. Никто не пострадал.

— Оказалось, днем между матерью двухлетнего мальчика и ее подругой произошел конфликт, в ходе которого 42-летняя женщина решила отомстить обидчице и подожгла велосипед ее сына в подъезде многоквартирного дома, — уточнили в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего. После будет принято правовое решение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что многодетные семьи из Иркутской области могут выиграть в конкурсе микроавтобус.