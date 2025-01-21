Женщина подожгла детский велосипед из-за ссоры с подругой в Иркутской области

В Куйтуне разыгралась настоящая драма. Подруги поругались между собой, а в качестве мести одна из них решила устроить пожар. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
В отдел полиции поступило сообщение — женщина подожгла детский трехколесный велосипед. К счастью, огонь удалось быстро потушить. Один из невольных очевидцев «мести», а по совместительству жилец дома, где все произошло, закидал пламя снегом. Никто не пострадал.
— Оказалось, днем между матерью двухлетнего мальчика и ее подругой произошел конфликт, в ходе которого 42-летняя женщина решила отомстить обидчице и подожгла велосипед ее сына в подъезде многоквартирного дома, — уточнили в ведомстве.
Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего. После будет принято правовое решение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что многодетные семьи из Иркутской области могут выиграть в конкурсе микроавтобус.