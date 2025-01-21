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На севере Турции прогремел взрыв в гостинице

СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в гостинице в турецкой провинции Сивас на севере страны, пострадали как минимум четыре человека, сообщила газета Hürriyet.

Источник: © РИА Новости

По данным газеты, произошла утечка газа в гостинице на горнолыжном курорте Йылдыз Дагы.

«В результате прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Пострадали четверо спортсменов при департаменте молодежи и спорта Сиваса», — сообщило издание.

Один из спортсменов тяжело ранен, его эвакуировали вертолетом.

Ранее во вторник в результате пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу на западе страны погибли десять человек, ранены 32 человека, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.