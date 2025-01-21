В Полевском задержали пьяного водителя рейсового автобуса

Пенсионера отстранили от управления автобусом и составили в отношении него административные материалы по ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ за управление транспортным средством с нечитаемыми регистрационными знаками, а также по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Автобус сняли с маршрута, а всех пассажиров оперативно пересадили на другое транспортное средство и отправили до пунктов назначения.