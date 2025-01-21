В Славянском районе Краснодарского края зафиксировали выбросы мазута

«Фракции мазута убирают на берегу Азовского моря в Славянском районе. По результатам обследования береговой полосы 20 января в районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу обнаружили фракции нефтепродуктов — небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами», — говорится в сообщении.
Уточняется, что контроль береговой полосы расширился — от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе. Общая протяженность территории мониторинга в Краснодарском крае — 265 километров.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.