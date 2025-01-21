Ричмонд
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре мошенники начали рассылать сообщения от имени главы города и заместителя губернатора

В Краснодаре снова активизировались мошенники, которые звонят и пишут от имени Евгения Наумова.

Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Глава города напомнил местным жителям о том, что для проверки достоверности информации рекомендуется связаться с человеком, от имени которого выступает собеседник и сохранять бдительность.

О такой же мошеннической схеме предупредила и заместитель губернатора Анна Минькова.

Злоумышленники от ее лица стали рассылать сообщения местным жителям. Для придания большей правдоподобности мошенники устанавливают фотографии Миньковой в социальных сетях и мессенджерах.

Заместитель губернатора рекомендовала жителям блокировать чат и игнорировать поступающие сообщения.