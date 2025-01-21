В Краснодаре мошенники начали рассылать сообщения от имени главы города и заместителя губернатора

Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.
Глава города напомнил местным жителям о том, что для проверки достоверности информации рекомендуется связаться с человеком, от имени которого выступает собеседник и сохранять бдительность.
О такой же мошеннической схеме предупредила и заместитель губернатора Анна Минькова.
Злоумышленники от ее лица стали рассылать сообщения местным жителям. Для придания большей правдоподобности мошенники устанавливают фотографии Миньковой в социальных сетях и мессенджерах.
Заместитель губернатора рекомендовала жителям блокировать чат и игнорировать поступающие сообщения.