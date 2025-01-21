Экс-директору первоуральского «Водоканала» грозит восемь лет колонии

По версии следствия, бывший директор «Водоканала» не провел очистительные работы Шайтанского водохранилища. В связи с этим в 2023 году жители города столкнулись с проблемами, связанными с водой. Помимо этого, не был организован ремонт Нижне-Сергинского трубопровода. В связи с этим у горожан неделю не было холодной воды. По данным ведомства, также Гузаиров не провел ремонт сетей водоотведения. Из-за этого за два года подвалы 24 домов подтопило.