Экс-директору первоуральского «Водоканала» грозит восемь лет колонии

Бывшему директору первоуральского «Водоканала» Артуру Гузаирову прокуратура запросила восемь лет колонии. Его обвиняют в халатности, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
— Также предполагается лишение Гузаирова права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на три года, — рассказали в областной прокуратуре.
По версии следствия, бывший директор «Водоканала» не провел очистительные работы Шайтанского водохранилища. В связи с этим в 2023 году жители города столкнулись с проблемами, связанными с водой. Помимо этого, не был организован ремонт Нижне-Сергинского трубопровода. В связи с этим у горожан неделю не было холодной воды. По данным ведомства, также Гузаиров не провел ремонт сетей водоотведения. Из-за этого за два года подвалы 24 домов подтопило.