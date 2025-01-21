Обокравшего квартиру и магазины жителя Хабаровского края задержали

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, причастного к совершению вышеуказанных преступлений. Им оказался 26-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и отбывавший срок в местах лишения свободы. Со слов подозреваемого, похищенное спиртное и продукты питания он употребил по назначению, а телефон хотел продать. Смартфон изъят и возвращен законному владельцу», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.