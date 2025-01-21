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Обокравшего квартиру и магазины жителя Хабаровского края задержали

Мужчину заключили под стражу.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские районного отдела Амурска раскрыли несколько преступлений и задержали подозреваемого в их совершении. Работа началась с заявлений представителей магазинов, у которых пропали продукты на две тысячи рублей и три бутылки спиртного за тысячу рублей.

В последнем случае продавец заметила воришку, но не смогла его задержать. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Еще одна кража была совершена из квартиры. Пострадал молодой человек, который днем вышел в магазин и забыл закрыть дверь. Вернувшись, он не нашел телефон за 13 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, причастного к совершению вышеуказанных преступлений. Им оказался 26-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и отбывавший срок в местах лишения свободы. Со слов подозреваемого, похищенное спиртное и продукты питания он употребил по назначению, а телефон хотел продать. Смартфон изъят и возвращен законному владельцу», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели несколько уголовных дел о кражах и грабеже. Теперь его ждет до шести лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.