Обокравшего квартиру и магазины жителя Хабаровского края задержали

Полицейские районного отдела Амурска раскрыли несколько преступлений и задержали подозреваемого в их совершении. Работа началась с заявлений представителей магазинов, у которых пропали продукты на две тысячи рублей и три бутылки спиртного за тысячу рублей.
В последнем случае продавец заметила воришку, но не смогла его задержать. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Еще одна кража была совершена из квартиры. Пострадал молодой человек, который днем вышел в магазин и забыл закрыть дверь. Вернувшись, он не нашел телефон за 13 тысяч рублей.
«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, причастного к совершению вышеуказанных преступлений. Им оказался 26-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и отбывавший срок в местах лишения свободы. Со слов подозреваемого, похищенное спиртное и продукты питания он употребил по назначению, а телефон хотел продать. Смартфон изъят и возвращен законному владельцу», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
На мужчину завели несколько уголовных дел о кражах и грабеже. Теперь его ждет до шести лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.