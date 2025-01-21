В Слуцке пешеход попал под колеса авто и скончался на месте ДТП

Госавтоинспекция обращается к пешеходам: будьте предельно осторожными, прежде, чем выйти на проезжую часть, убедитесь в своей безопасности. Переходите проезжую часть только в установленных правилами местах. Уважаемые водители! Будьте внимательны и предусмотрительны. Заблаговременно снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам и участкам дорог, где возможно их появление. Учитывайте погодные условия и видимость на дороге.