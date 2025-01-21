В Слуцке пешеход попал под колеса авто и скончался на месте ДТП

Сегодня около 8.00 в г. Слуцке по ул. 14 Партизан 59-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen, двигаясь со стороны ул. Ленина в направлении ул. Зеленой, совершил наезд на пешехода. По предварительной информации в неустановленном месте, он непосредственно перед автомобилем, начал переходить проезжую часть.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Световозвращающим элементом обозначен не был. Личность мужчины устанавливается.
Госавтоинспекция обращается к пешеходам: будьте предельно осторожными, прежде, чем выйти на проезжую часть, убедитесь в своей безопасности. Переходите проезжую часть только в установленных правилами местах. Уважаемые водители! Будьте внимательны и предусмотрительны. Заблаговременно снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам и участкам дорог, где возможно их появление. Учитывайте погодные условия и видимость на дороге.