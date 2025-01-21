Подозреваемым по делу о захвате заложников в СИЗО Ростова вменили новые статьи

Пятерым подозреваемым по делу о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону добавили новые уголовные статьи, связанные с подготовкой к терактам на территории Республики Ингушетия. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
— Получив «зеленый коридор» после захвата заложников в ростовском СИЗО, подозреваемые планировали выехать в Республику Ингушетия и примкнуть там к местным участникам незаконных вооруженных формирований. На территории республики собирались совершить ряд диверсионно-террористических актов, — рассказали в УФСБ.
Теперь уголовные дела возбуждены по статьям: «Приготовление к преступлению» (ч. 1 ст. 30 УК РФ), «Террористический акт» (ч. 2 ст. 205 УК РФ), «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 208 УК РФ), «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
Напомним, 16 июня 2024 года несколько осужденных в Ростове взяли в заложники двух сотрудников СИЗО, а потом потребовали предоставить им оружие и транспорт. С арестантами сначала велись переговоры, но в итоге все завершилось штурмом и ликвидацией нескольких преступников.