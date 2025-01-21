Пьяный житель Башкирии сжег детские коляски и иномарку

Как установлено в суде, в мае 2024 года пьяный горожанин поджег две детские коляски, припаркованные в подъезде жилого дома. Затем, выйдя на улицу, подсудимый также поджег автомобиль «Hyundai Solaris», стоимость которого была оценена в 1,7 млн рублей.