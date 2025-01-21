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Пьяный житель Башкирии сжег детские коляски и иномарку

Стоимость машины была оценена в 1,7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке на скамье подсудимых оказался 44-летний мужчина. Его обвиняли в поджогах.

Как установлено в суде, в мае 2024 года пьяный горожанин поджег две детские коляски, припаркованные в подъезде жилого дома. Затем, выйдя на улицу, подсудимый также поджег автомобиль «Hyundai Solaris», стоимость которого была оценена в 1,7 млн рублей.

Свою вину мужчина признал. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

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