«Не соответствует действительности». ГАИ отреагировала на видео о ДТП с двумя погибшими на улице Сторожской, распространяемое в интернете

В ведомстве обратили внимание на то, что опубликованное ДТП случилось 19 января 2023 года. В результате него 61-летняя женщина, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, была доставлена в больницу для обследования. И уточнили, что ее жизни ничего не угрожает. В ГАИ призвали пользователей соблюдать «элементарные правила цифровой гигиены и не допускать распространения недостоверной информации».