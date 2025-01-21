«Не соответствует действительности». ГАИ отреагировала на видео о ДТП с двумя погибшими на улице Сторожской, распространяемое в интернете

ГАИ Минска назвала фейком видео о ДТП с двумя погибшими, распространяемое в сети. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сказано, что в интернете распространяется информация о дорожно-транспортном происшествии, которая не соответствует действительности. Исходя из опубликованных данных, 19 января 2025 года неподалеку от дома № 8, расположенного по улице Сторожской, автомобиль сбил женщину с несовершеннолетним ребенком, которые в результате ДТП погибли.
«Однако, данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в ГАИ.
В ведомстве обратили внимание на то, что опубликованное ДТП случилось 19 января 2023 года. В результате него 61-летняя женщина, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, была доставлена в больницу для обследования. И уточнили, что ее жизни ничего не угрожает. В ГАИ призвали пользователей соблюдать «элементарные правила цифровой гигиены и не допускать распространения недостоверной информации».
Тем временем милиция оштрафовала дорожников за жесткое ДТП с маршруткой под Минском: «Участок был несвоевременно обработан соляной смесью».
Кстати, под Барановичами женщина случайно прострелила руку из винтовки, которую купила на маркетплейсе: «Пыталась снять со стены и нажала на спусковой крючок».
Тем временем белорусы невооруженным глазом смогут увидеть парад из шести планет 21 января.