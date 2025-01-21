Остановку и стоянку транспорта запретят на ряде улиц Екатеринбурга

В Екатеринбурге во втором квартале 2025 года для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности устновят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.
Они появятся на участках улиц:
Айвазовского — от Щорса до Циолковского (в оба направления);
Цвиллинга — от Циолковского до дома № 44/3 на Машинной;
Народного фронта — от Победы до Никитина (в оба направления);
переулок Степной — от Белинского до дома № 45 на Чайковского (в оба направления);
Чайковского — от Фурманова до Фрунзе;
переулок Красный, вблизи здания № 13а;
в проезде вдоль Машинной — от здания № 1 на Цвиллинга до дома № 7а/3 на Цвиллинга.