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Остановку и стоянку транспорта запретят на ряде улиц Екатеринбурга

Новые дорожные знаки установят во втором квартале текущего года.

В Екатеринбурге во втором квартале 2025 года для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности устновят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.

Они появятся на участках улиц:

Айвазовского — от Щорса до Циолковского (в оба направления);

Цвиллинга — от Циолковского до дома № 44/3 на Машинной;

Народного фронта — от Победы до Никитина (в оба направления);

переулок Степной — от Белинского до дома № 45 на Чайковского (в оба направления);

Чайковского — от Фурманова до Фрунзе;

переулок Красный, вблизи здания № 13а;

в проезде вдоль Машинной — от здания № 1 на Цвиллинга до дома № 7а/3 на Цвиллинга.