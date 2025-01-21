В Ростове подростки пригрозили подруге заминировать школу от ее имени

— Оказалось, что четверо знакомых ребят в возрасте от 12 до 15 лет написали подруге, что от ее имени будет отправлено сообщение о минировании учебного заведения, если она заблокирует аккаунт, с которого поступило сообщение. Позже школьники написали, что это шутка, — рассказали в МВД.