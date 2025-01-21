Жительница Ростовской области украла у пенсионерки 11 млн рублей

На протяжении нескольких месяцев подозреваемая навещала пенсионерку, приносила ей продукты и оплачивала коммунальные услуги. Затем фигурантка предложила сделать ремонт в квартире потерпевшей, на что последняя согласилась. Затраченные на эти цели средства не озвучивались, товарные чеки об оплате также предоставлены не были.